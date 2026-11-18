"Milan, prendi Endrick e svolti". Eranio, l'Invincibile di Capello sprona Cardinale
Stefano Eranio ha fatto parte del Milan degli “Invincibili” guidati da Fabio Capello all’inizio degli anni ‘90: tre scudetti, altrettante Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Uefa. A livello personale, nelle cinque stagioni in rossonero, l’ex centrocampista azzurro (20 partite in Nazionale) ha collezionato 140 presenze, impreziosite da 12 gol e 14 assist. Eranio, come valuta la prima parte di stagione dei rossoneri?“È un percorso fatto di alti e bassi, ma il bilancio è positivo. La squadra ha fatto vedere qualcosa di buono e costruttivo: ci sono giocatori di qualità che possono aiutare a mettere in pratica il pensiero dell’allenatore”. Che idea si è fatto di Amorim?“Mi piace. Bisogna dargli tempo, anche se si sa che al Milan non sempre ti viene concesso. Spero che avrà lo spazio necessario per raggiungere l’obiettivo di ogni tecnico, cioè portare un’idea nuova di calcio”. Come si spiega la velocità diversa tra campionato ed Europa League? “La gestione di due competizioni non è mai semplice. Giocare il giovedì ti spezza la settimana e ti porta via tante energie, privandoti della possibilità di mettere sempre gli stessi undici”.
Milan, senti Dida: "Endrick come Romario"
A questo punto, data la situazione, meglio dedicarsi solo alla Serie A o provare a recuperare in Europa?“Vincere aiuta a vincere, ma se vedi che da una parte le vittorie non arrivano meglio focalizzarsi su un solo obiettivo, che è la Champions League: raggiungerla, oltre a garantire introiti importanti, ti porta a giocare il calcio che conta e che appartiene alla storia rossonera”.
Per gennaio si parla di vari giocatori, tra cui Endrick: Dida ha detto che ricorda Romario.“Endrick è un profilo un po’ per tutti (ride, ndr). I calciatori forti sono sempre ben accetti: meglio averli a favore che contro. A me piacerebbe vederlo giocare a San Siro con la maglia del Milan, anche perché ha caratteristiche che permettono di offrire soluzioni diverse rispetto a quelle attuali. Credo sappia del forte interesse rossonero, ma attenzione alla Roma: giocando la Champions, in questo momento, può essere più appetibile”.
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