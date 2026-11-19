Il Milan riparte da Milanello con qualche sorriso in più e uno sguardo rivolto all'infermeria. Dopo 24 ore di riposo, la squadra rossonera è tornata al lavoro per preparare la sfida contro il Frosinone, in programma domenica alle ore 18.00. La notizia più incoraggiante riguarda Maignan: gli esami strumentali effettuati nella giornata di ieri 18 novembre hanno escluso lesioni e il portiere francese ha già ripreso parzialmente ad allenarsi con il gruppo. Situazione decisamente più delicata, invece, per Pavlovic, ancora alle prese con un recupero da valutare giorno dopo giorno.

Maignan, esami negativi: cresce l'ottimismo per il Frosinone

La ripresa degli allenamenti a Milanello ha portato indicazioni positive sul fronte Maignan. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il portiere rossonero nella giornata di ieri hanno dato esito negativo, escludendo la presenza di lesioni. Un primo sospiro di sollievo per lo staff tecnico, che oggi ha potuto riaccogliere il francese almeno nella prima parte della seduta insieme ai compagni. Le sensazioni sono dunque positive e, al momento, si va verso la disponibilità del francese per Milan-Frosinone. Le prossime sedute saranno comunque importanti per verificare le sue condizioni e valutare il completo recupero in vista della gara.