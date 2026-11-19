Milan, le ultime su Maignan e Pavlovic verso il Frosinone: come stanno, tutti gli indisponibili
Maignan, esami negativi: cresce l'ottimismo per il Frosinone
La ripresa degli allenamenti a Milanello ha portato indicazioni positive sul fronte Maignan. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il portiere rossonero nella giornata di ieri hanno dato esito negativo, escludendo la presenza di lesioni. Un primo sospiro di sollievo per lo staff tecnico, che oggi ha potuto riaccogliere il francese almeno nella prima parte della seduta insieme ai compagni. Le sensazioni sono dunque positive e, al momento, si va verso la disponibilità del francese per Milan-Frosinone. Le prossime sedute saranno comunque importanti per verificare le sue condizioni e valutare il completo recupero in vista della gara.
Pavlovic da valutare, restano diversi indisponibili
Situazione ancora da monitorare, invece, per Pavlovic. Non c'è ancora una certezza sul suo recupero e lo staff medico continuerà a seguirlo quotidianamente. La giornata di domani potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per capire se il difensore potrà tornare a disposizione in vista del prossimo impegno. Per il momento restano ai box Tomori, Loftus-Cheek, Chukwueze, Gabbia, Saelemaekers e P. Terracciano. Un elenco di indisponibili che il Milan spera di poter progressivamente ridurre nei prossimi giorni, con l'obiettivo di presentarsi alla sfida contro il Frosinone nelle migliori condizioni possibili.
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