"Come club abbiamo una grande responsabilità e la Fondazione Milan è davvero importante nella nostra società perché rispecchia i nostri valori, aiuta la comunità e questo per noi conta molto. Le nostre porte sono sempre aperte per accogliere quei ragazzi. Sono importanti per noi. È davvero bello. Penso che al giorno d'oggi sia importante anche per i giocatori entrare in contatto con realtà diverse, ed è sempre un'esperienza differente. Quindi, se abbiamo un giorno nella nostra settimana per riceverli e vivere un'emozione diversa durante l'allenamento, possono venire qui ogni settimana. Le nostre porte, Milanello, sono il loro Milanello, quindi ne sono davvero felice. Rispecchia il nostro modo di affrontare la vita. Sono molto importanti per noi e li vogliamo più vicini: sarà una bella partita per loro, una gara divertente contro un'ottima squadra, quindi sarà un bel match da vedere". Inizia così la conferenza stampa del tecnico rossonero Ruben Amorim alla vigilia del match col Frosinone: "I nazionali hanno recuperato? Tutti sono pronti. Ovviamente durante la settimana abbiamo dovuto gestire i carichi di lavoro perché alcuni ragazzi erano in viaggio, ma sono tutti pronti. Alcuni giocatori non sono disponibili, ma sono davvero soddisfatto di chi sta giocando perché è il modo migliore per mantenere il ritmo, quindi siamo pronti per la partita".

Sul Frosinone "Per me è divertente guardare il loro ritmo: sono la squadra che fa più scatti, e il loro passo è davvero alto. Noi siamo i migliori negli scatti, quindi penso che siamo in grado di reggere il confronto. Sono molto bravi nell'uno contro uno sulle fasce. Guardando molte partite del Frosinone, è difficile capire i loro movimenti perché c'è una sorta di logica nel caos che creano, ma è complicato da decifrare. Rispetto a noi, sono nettamente più bravi a portare il pallone nell'ultimo terzo di campo. So che giocano con uno stile diverso: è più diretto, soprattutto quando recuperano palla, e questo permette loro di avere più possessi nella trequarti offensiva. Non impiegano molto tempo a preparare le giocate, quindi per noi sarà fondamentale, quando abbiamo la palla, pensare già a cosa fare se la perdiamo. Sarà una partita davvero difficile e, come ho detto contro il Venezia, ci sono alcune squadre contro cui dobbiamo restare molto concentrati perché so che quello stile di gioco può creare parecchi problemi. Mi aspetto quindi una gara molto complessa, ma abbiamo anche noi la nostra idea per mettere in difficoltà l'avversario. L'obiettivo è vincere ogni partita. Se guardate il mio percorso, tutti i club che ho scelto, è chiaro che sono un sognatore. Sono semplicemente felice di essere qui e voglio davvero far parte di questa società, magari per il resto della mia carriera, perché voglio mettere radici. È un club da sogno, ma so che devo dimostrarlo contro il Frosinone. In caso contrario... Siete stati davvero gentili con me, anche molto gentili in questa settimana. Grazie mille, ragazzi. Conosco l'altra faccia della medaglia, quindi dobbiamo vincere perché, altrimenti, mi aspetto un approccio diverso da parte vostra. Quindi sono un sognatore, ma sono molto concentrato sul lavoro e penso che possiamo vincere ogni partita fino alla fine di dicembre. Regole anti-GTA? Lascio rispondere al mio amico mister Gennaro Gattuso. No, ragazzi, non mi interessa. Devono essere pronti. Se non sono pronti, un altro prenderà il loro posto. Non importa chi sia, quindi non sono preoccupato. Credo che non sappia nemmeno Luka Modric cosa sia. Quindi, mister Gattuso, penso abbia detto tutto", ha aggiunto Amorim.