Il grande sogno di mercato risponde sempre al nome di Endrick . Il talento brasiliano di proprietà del Real Madrid rappresenta un vecchio pallino di Cardinale, che non ha fatto mistero della propria ammirazione per il classe 2006: " Endrick è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il nostro progetto va oltre un singolo calciatore. Comunque vedremo quello che succederà sul mercato". La volontà dell'attaccante di trovare maggiore spazio potrebbe giocare a favore dei rossoneri, chiamati però a fare i conti con le intenzioni dei Blancos e del loro allenatore. Quel che è certo è che la proprietà non intende tirarsi indietro di fronte alla possibilità di rinforzare la rosa: "Siamo pronti per il mercato di riparazione, abbiamo lavorato molto. Sarà complicato come sempre, devi saper cogliere le opportunità. Spenderemo soldi, ma solo in maniera intelligente. Non vogliamo fare nessuna operazione di cui non saremo certi al 100%". Sul fronte societario, bocca cucita invece sul possibile approdo di Markus Krösche nella dirigenza milanista: "Per il momento non abbiamo annunci da fare".

Il regalo di Natale e la sfida al Frosinone

Non solo mercato in entrata, perché il Milan lavora anche per blindare i propri punti fermi. Su tutti Adrien Rabiot, legato al club da un contratto fino al 2028 e al centro delle trattative per il prolungamento: "Stiamo discutendo il rinnovo, spero si riesca a trovare un accordo. Sarebbe un bel regalo di Natale sia per me sia per tutti i tifosi. Io adoro Rabiot, è fantastico, uno dei miei giocatori preferiti. Lo considero uno dei giocatori simbolo di questa società e ho grande rispetto per lui e la sua famiglia". Prima di pensare ai regali da mettere sotto l'albero, però, c'è una partita da vincere. Cardinale sarà sugli spalti di San Siro per sostenere i rossoneri contro il Frosinone, al termine di una due giorni trascorsa a stretto contatto con squadra e dirigenza: "Sono pronto per domani. Abbiamo avuto due ottimi giorni di lavoro, qui a Milanello con la squadra così come con la dirigenza a Casa Milan in vista del mercato di gennaio. L'umore è molto alto, ho parlato con diversi giocatori in queste ore e sono tutti positivi. Amorim ha spiegato a tutti l'importanza della partita contro il Frosinone. Speriamo di scendere in campo nella maniera giusta e conquistare i tre punti".