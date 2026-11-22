Baresi, il ricordo commosso prima di Milan-Frosinone: un elogio al suo impegno sociale
Il calcio non è soltanto spettacolo, competizione e risultati. In occasione di Milan-Frosinone, il prepartita di San Siro si è trasformato in un momento dedicato alla solidarietà, all'inclusione e alla sensibilizzazione sociale. Protagonista dell'iniziativa è stata Fondazione Milan, presente come Match Charity Partner, che ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, storica bandiera rossonera e figura legata anche all'impegno nel sociale del club. Una giornata dal forte valore simbolico, arricchita dalla partecipazione di alcune Legend milaniste e di Matteo Gabbia. La giornata di Serie A è stata inoltre caratterizzata dalla campagna #UnRossoAllaViolenza, promossa dalla Lega Serie A e WeWorld in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.
Fondazione Milan ricorda Franco Baresi: lo sport come strumento di inclusione
Il tributo a Franco Baresi ha rappresentato uno dei momenti più significativi del prepartita. L'iniziativa, organizzata da Fondazione Milan, ha voluto celebrare non soltanto il percorso sportivo dell'ex capitano, protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia rossonera, ma anche il suo legame con i valori e le attività sociali del club. A scendere in campo per l'occasione sono state due grandi leggende del Milan, Massimo Ambrosini e Daniele Massaro, accompagnate dal difensore rossonero Matteo Gabbia. La loro presenza ha contribuito a rendere ancora più speciale un momento pensato per valorizzare il rapporto tra il mondo del calcio e le iniziative a sostegno delle persone più fragili.
Dal 2003 Fondazione Milan rappresenta l'espressione dell'impegno sociale del club, utilizzando lo sport come strumento di cambiamento e opportunità. Nel corso degli anni ha raggiunto oltre 200.000 giovani attraverso 288 progetti realizzati in Italia e in altri 25 Paesi, con investimenti superiori ai 13 milioni di euro. Un percorso che mette al centro le nuove generazioni, soprattutto quelle che vivono situazioni di difficoltà, promuovendo inclusione, crescita personale e benessere fisico e mentale. Tra le attività sostenute dalla Fondazione trova spazio anche Calcio Seduto, progetto dedicato alla pratica sportiva delle persone con disabilità, insieme a iniziative educative e percorsi di inclusione come Sport for Change. Esperienze che dimostrano come il pallone possa diventare molto più di un semplice gioco: uno strumento per abbattere barriere, costruire relazioni e offrire nuove possibilità. Il ricordo di Baresi si inserisce proprio in questa visione. La sua storia, legata indissolubilmente ai colori rossoneri, diventa anche l'occasione per raccontare un Milan attento alla propria responsabilità sociale e alla capacità di incidere positivamente nella comunità.
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