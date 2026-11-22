Il calcio non è soltanto spettacolo, competizione e risultati. In occasione di Milan-Frosinone, il prepartita di San Siro si è trasformato in un momento dedicato alla solidarietà, all'inclusione e alla sensibilizzazione sociale. Protagonista dell'iniziativa è stata Fondazione Milan, presente come Match Charity Partner, che ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi, storica bandiera rossonera e figura legata anche all'impegno nel sociale del club. Una giornata dal forte valore simbolico, arricchita dalla partecipazione di alcune Legend milaniste e di Matteo Gabbia. La giornata di Serie A è stata inoltre caratterizzata dalla campagna #UnRossoAllaViolenza, promossa dalla Lega Serie A e WeWorld in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.