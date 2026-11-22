MILANO - Il Milan travolge 5-1 il Frosinone e Ruben Amorim si gode la prestazione dei suoi rossoneri. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida, ha commentato con soddisfazione il successo: "Belle sensazioni ma non solo per il risultato, per la continuità per i 90 minuti. Ora testa alla prossima. Abbiamo giocato bene, siamo stati intelligenti, si vedeva a fine partita che eravamo stanchi con il Frosinone che non smetteva con le transizioni e siamo stati bravi a contenerli".

Amorim esalta Rabiot Amorim ha poi spiegato la scelta di effettuare la sostituzione di Ramos per non correre rischi: "Non possiamo perdere altri giocatori, tutti i nostri possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare. È stato meglio toglierlo, non voglio rischiare, sono felice per lui, per il gol e per la differenza che ha fatto contro una squadra molto forte nelle transizioni". Parole al miele anche per Adrien Rabiot, sempre più centrale nel progetto rossonero: "Ha tutto. Non dico che poteva avere una carriera migliore perché ha giocato al Psg e ora è qui. Può giocare ovunque, anche da play un po' più basso che non gli piace. Noi vogliamo che resti a lungo. È uno dei migliori centrocampisti del mondo".