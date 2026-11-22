Amorim si gode Rabiot: "Tra i migliori al mondo. Cisse e non Camarda, vi spiego"
MILANO - Il Milan travolge 5-1 il Frosinone e Ruben Amorim si gode la prestazione dei suoi rossoneri. Il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida, ha commentato con soddisfazione il successo: "Belle sensazioni ma non solo per il risultato, per la continuità per i 90 minuti. Ora testa alla prossima. Abbiamo giocato bene, siamo stati intelligenti, si vedeva a fine partita che eravamo stanchi con il Frosinone che non smetteva con le transizioni e siamo stati bravi a contenerli".
Amorim esalta Rabiot
Amorim ha poi spiegato la scelta di effettuare la sostituzione di Ramos per non correre rischi: "Non possiamo perdere altri giocatori, tutti i nostri possono giocare tutte le partite, ma abbiamo poco tempo per recuperare. È stato meglio toglierlo, non voglio rischiare, sono felice per lui, per il gol e per la differenza che ha fatto contro una squadra molto forte nelle transizioni". Parole al miele anche per Adrien Rabiot, sempre più centrale nel progetto rossonero: "Ha tutto. Non dico che poteva avere una carriera migliore perché ha giocato al Psg e ora è qui. Può giocare ovunque, anche da play un po' più basso che non gli piace. Noi vogliamo che resti a lungo. È uno dei migliori centrocampisti del mondo".
Europa League e Cisse-Camarda
Lo sguardo si sposta poi sull'Europa League, dove il Milan non può più permettersi passi falsi: "La prima cosa che dirò è che dobbiamo vincere la partita, perché sennò diventerà complicato. Penso che queste caratteristiche, come quelle di Rabiot, possono essere fondamentali per la partita. Ma anche con il Ferencvaros dovevamo farlo e poi non è andata così". Amorim sottolinea l'importanza della qualificazione anche per garantire spazio a tutta la rosa: "Dobbiamo vincere perché se usciamo dall'Europa League molti non giocheranno abbastanza. Se non ci qualifichiamo falliremo in un obiettivo importante e per questo dobbiamo iniziare la partite in maniera diversa da Benfica e Ferencvaros". Infine, la spiegazione della scelta di Cisse al posto di Camarda: "Questa sera ho scelto Cisse e non Camarda perché nell'uno contro uno ha caratteristiche migliori. In questo è più forte rispetto a Camarda. Cisse sa giocare da trequartista, da attaccante centrale e non solo come esterno".
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