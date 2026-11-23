Dopo il 5-1 al Frosinone , che vale il quarto posto in classifica , per il Milan arriva un'altra buona notizia, questa volta fuori dal campo. Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football rossonero. Lo rivela Sky Sport Germania, secondo cui il club ha attivato la clausola rescissoria da 5 milioni di euro che legava il dirigente all' Eintracht Francoforte . L'obiettivo è averlo operativo per la sessione invernale di mercato.

Krosche-Milan, già al lavoro per gennaio

Krosche aveva lasciato l'Eintracht a metà ottobre, dopo aver chiesto di essere liberato dall'incarico, ma il suo contratto scadeva nel 2028. Ora il Milan ha sbloccato la situazione e lo ha scelto come guida della sua area tecnica. Nelle prossime settimane il tedesco lavorerà sottotraccia per impostare la campagna acquisti invernale. Sarà un banco di prova importante, perché Gerry Cardinale ha più volte detto di voler rinforzare la squadra di Rúben Amorim già a gennaio.