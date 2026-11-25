MILANO - La bella e celebrata vittoria di domenica sera contro il Frosinone è già un ricordo lontano in casa rossonera . Ruben Amorim ha posto immediatamente il focus sulla partita di domani sera contro l’Olympiacos , ultima chiamata per il Milan per cercare di risalire la classifica e arrivare nelle prime otto della League Phase dell’Europa League , che consentirebbe ai rossoneri di evitare il noioso e pericoloso turno di spareggi, previsto tra il 18 e il 25 febbraio (il week end prima dell’andata è in programma il derby e le due partite cadrebbero tra l’Inter, il Genoa a San Siro e la trasferta di Como ). Le riflessioni sono legate alla tipologia di formazione che dovrà andare in campo al Karaiskakis.

Cambiare sensibilmente o, col fatto che poi il Milan giocherà lunedì sera a Cagliari , gestire solo alcuni elementi e provare a non snaturare l’undici titolare? Di sicuro non ci sarà Luka Modric , che nel finale della partita contro il Frosinone si toccava il retro della coscia destra. In un primo momento sembrava che non fosse nulla, in realtà si è palesato un risentimento al retto femorale della suddetta coscia che lo terrà fuori sia dalla trasferta di Atene e probabilmente da quella di Cagliari, per evitare che le cose si aggravino. Nulla di grave, segnalano dal club, ma la precauzione non è mai troppa. L’obiettivo è quello di averlo a disposizione per la partita in programma domenica 6 dicembre, a San Siro, contro il Parma.

Le scelte di Amorim

Oggi, invece, tornerà Fikayo Tomori a disposizione e partirà alla volta di Atene. Ma per un difensore che rientra, ce n’è un altro che non salirà sull’aereo della squadra ed è Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, che ha giocato gli ultimi minuti della sfida contro il Frosinone, non è ancora al top della condizione ed è per questo motivo che staff tecnico e medico hanno deciso di non rischiarlo, nonostante l’importanza della partita di domani sera. Dunque, anche al netto di questo report medico, si aprono gli scenari di formazione. Il ballottaggio primario è quello nel ruolo di terzino sinistro, dove Pervis Estupinan potrebbe prendere il posto di Davide Bartesaghi mentre a centrocampo si rivedrà Ardon Jashari in cabina di regia. Ai suoi lati Yunus Musah e Adrien Rabiot chiamati agli straordinari (anche perché le rotazioni in mezzo sono corte con anche Loftus-Cheek fermo in infermeria). In avanti i dubbi maggiori con Diego Moreira, Christian Pulisic, Gonçalo Ramos, Alphadjo Cisse e Omari Hutchinson a giocarsi tre maglie. La partita è di quelle importanti e anche le recenti parole sia di Gerry Cardinale (che non sarà presente ad Atene ma è atteso per la trasferta di Cagliari) sia quelle di Ruben Amorim sulla necessità di far bene anche in Europa, pongono un peso specifico diverso sulla gara. Perché perdere ancora vorrebbe dire non solo compromettere il cammino verso la qualificazione diretta, ma certificherebbe una differenza di rendimento tra campionato ed Europa League netta e incontrovertibile. E quel campo, nel 2018, è già costato l’eliminazione dalla stessa competizione.