Bartesaghi ko. Milan, continua la maledizione infortuni: Amorim senza nove giocatori ad Atene
Il sorriso di Amorim dopo il grande successo con il Frosinone si è leggermente spento. Non sono arrivate infatti buone notizie dall'infermeria del Milan. Il momento complicato sul fronte degli infortuni continua a condizionare i rossoneri, che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con altri due stop. Dopo i problemi fisici accusati da Camarda, anche Bartesaghi è stato costretto a fermarsi, aumentando ulteriormente le difficoltà in vista del prossimo impegno in Europa League contro l'Olympiacos, con i rossoneri obbligati a risalire la classifica.
Milan, Bartesaghi si ferma: attesi gli esami strumentali
L'esterno rossonero aveva regolarmente preso parte all'allenamento mattutino insieme al resto della squadra, ma ha accusato un problema fisico al termine della seduta: peritendinite alla gamba destra. Bartesaghi salterà così la trasferta di Atene, costringendo Amorim a scelte sempre più obbligate in una partita che può essere molto delicata per il Milan per non complicare ulteriormente il percorso della squadra in Europa League.
Infermeria sempre più piena: nove possibili assenti
La situazione continua dunque a complicarsi per il Milan. Agli ultimi problemi di Pavlovic e Modric si sono aggiunti ota quelli di Camarda (alla caviglia) e appunto Bartesaghi, oltre alle indisponibilità già registrate di Saelemaekers, Gabbia, Terracciano, Chukwueze e Loftus-Cheek. Il conto degli indisponibili dovrebbe così salire a nove in vista della trasferta greca, un appuntamento importantissimo per il Milan. Lo staff tecnico dovrà valutare le alternative a disposizione e gestire un'emergenza che rischia di pesare sulle scelte di formazione in una fase della stagione piena di partite.
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