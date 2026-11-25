Il sorriso di Amorim dopo il grande successo con il Frosinone si è leggermente spento. Non sono arrivate infatti buone notizie dall'infermeria del Milan. Il momento complicato sul fronte degli infortuni continua a condizionare i rossoneri, che nelle ultime ore hanno dovuto fare i conti con altri due stop. Dopo i problemi fisici accusati da Camarda, anche Bartesaghi è stato costretto a fermarsi, aumentando ulteriormente le difficoltà in vista del prossimo impegno in Europa League contro l'Olympiacos, con i rossoneri obbligati a risalire la classifica.