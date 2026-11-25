La stagione del Milan fin qui è stata a due facce: quarti in Serie A, tre sconfitte e una vittoria in Europa League. Un trend negativo che la squadra di Amorim vorrà provare a cambiare contro l'Olympiakos, match in programma giovedì 26 novembre alle 18:45. Alla vigilia della partita l'allenatore rossonero ha quindi presentato il match in conferenza stampa: "L'Olympiakos è una squadra forte. Sono aggressivi, soprattutto in casa. Ho giocato qua due volte ed è stata complicata per me. Conosco il loro allenatore, cosa vuole fare, giocano compatto, un calcio positivo, 4-3-3, cambia tanto, fa rotazioni, ha Jota, tanti giocatori portoghesi. È una squadra forte, e con i loro tifosi presenti sarà una partita complicata. Chiquinho un grande talento, ma molto impulsivo. Spero che domani giochi bene ma spero che abbia ancora una grande carriera davanti a lui".

L'atmosfera dello stadio dell'Olympiakos Sullo stadio ha quindi aggiunto: "Conosco l'atmosfera qui. È pazzesca. È importante per i miei calciatori avere questa esperienza, anche se non c'è stadio più difficile di San Siro dove giocare. In questi tipi di stadi dobbiamo essere pronti. Abbiamo perso 5-1 una volta, ma sono molto focus su quello che bisogna fare, come cominceremo la partita, su queste cose sono concentrato. L'ambiente dovrebbe essere normale per questi giocatori, abituati ai grandi scenari. Dobbiamo essere competitivi e pronti".