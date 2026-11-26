Una serata da... Modric . Questa sera al "Karaiskakis" di Atene non ci sarà il campione croato, fermato da un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra accusato nei minuti finali della gara contro il Frosinone che lo costringerà a saltare anche la trasferta di lunedì a Cagliari . Al suo posto, avrà così una nuova chance in cabina di regia Ardon Jashari , il 24enne centrocampista svizzero arrivato nell'estate 2025 grazie a Igli Tare - che lo inseguì per due mesi, strappandolo poi al Club Brugge per 35.7 milioni - e ancora non del tutto esploso. Anzi. La prima annata in rossonero è stata in chiaroscuro - più scuro che chiaro -, colpa anche di una brutta frattura al perone che lo mise fuori dai giochi a fine agosto per due mesi. Il suo ko giunse in contemporanea con lo sbarco a Milanello di Rabiot e quando Jashari tornò a disposizione di Allegri, per lui gli spazi a quel punto erano ridotti. Alla fine, lo svizzero mise insieme 17 presenze, di cui 9 da titolare, con zero gol e un assist. Il dato interessante di oggi, se confrontato alla scorsa stagione è quello relativo ai minuti in campo. Con Allegri l'ex Brugge aveva disputato in tutto 880 minuti, oggi con Amorim è già a 666 e domenica sera contro il Frosinone ha pure segnato il suo primo gol in rossonero.

Occasione per Jashari

Stasera, come scritto, sarà titolare e si avvicinerà già a fine novembre al minutaggio complessivo avuto nell'intera prima annata a Milanello. Dunque, Jashari con Amorim ha svoltato? Non proprio. In estate si pensava che questa sarebbe stata la sua stagione, ma dopo i primi test, il tecnico portoghese ha deciso di andare avanti ovviamente con i due totem Modric e Rabiot, con Jashari che si è poi visto superare nelle gerarchie pure da Musah. Finora ha giocato titolare sette volte e solo con Salisburgo e Udinese ha convinto, mentre ha deluso molto con Benfica, Bologna e Ferencvaros. Stasera avrà un'altra chance, importante, per dimostrare non solo di poter stare in questo Milan, ma di poter avere anche un domani una volta che Modric dirà addio: «So che posso fare molto meglio, col Frosinone è stata una buona partita per me, ma non è il livello che voglio mostrare - ha dichiarato ieri lo svizzero -. In passato, nelle squadre in cui ho giocato, avevo un ruolo centrale o nell'undici iniziale, quindi giocavo sempre. Penso che con il Milan devo imparare ad essere pronto anche se non gioco sempre e spero di essere decisivo. Freuler? Avrò un'extra motivazione, abbiamo parlato di questa gara in nazionale, non vedo l'ora di incontrarlo e batterlo».