"Quando facciamo qualcosa nel club siamo tutti a bordo. Se qualcuno non è d'accordo su un calciatore si vira altro. Quando arriva qualcuno è perché tutti credono nel calciatore. Serviva un giocatore con quelle caratteristiche. Alle volte vedi il talento. Ha avuto una stagione difficile al Nottingham ma ha fatto bene all'Ipswich. È molto forte a giocare nello stretto. Ha le potenzialità di fare di più soprattutto con la maglia. Può fare quelle corse con la palla più spesso". Sono queste alcune delle parole rilasciate in conferenza stampa da Ruben Amorim al termine della vittoria ottenuta contro l'Olympiacos in rimonta. Sull'abitudine ai complimenti ricevuti: "No. Non sarò mai abituato. Sono pronto per tutto. So che dobbiamo vincere la prossima".

Amorim: "Ramos uscito perché aveva dolore" Il tecnico portoghese ha proseguito soffermandosi sui cambi: "Non ho cambiato la partita. Gonçalo Ramos è uscito perché aveva dolore. Il cambio era normale. Nel secondo tempo l'Olympiacos era molto aggressivo, e sapevamo che potevamo farlo ma nel secondo tempo avrebbero perso difficoltà. Dobbiamo capire meglio la partita. Tutto è combinato nel cambio partita. Hutchinson ha cambiato di più la partita di me. Cosa ha cambiato la partita è stato il primo gol. 4-2 è un gran risultato. Penso che i giocatori, lo staff ... hanno creduto alla vittoria. Sono grato di tutti. Oggi abbiamo dimostrato di fare di più, che abbiamo bisogno di tutti, ma lo spirito c'è".