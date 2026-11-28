Amorim ha fatto... tredici, ma sarebbe più felice di poter arrivare pure a sedici-diciassette. Non stiamo dando i numeri e non ci sono particolari traguardi raggiunti dal tecnico portoghese. I tredici di cui sopra, sono i giocatori su cui, oggi, Ruben Amorim può fare affidamento - completo o quasi - e la gara di giovedì ad Atene contro l’ Olympiacos lo ha confermato : c’è un Milan che già in questo momento può competere ad alti livelli con tutte le squadre e un altro, quando il tecnico è costretto a ruotare gli uomini per infortuni o per dosare le energie, che invece fatica a raggiungere il risultato anche contro avversari di caratura inferiore.

Gerarchie in rosa e dubbi sulle seconde linee

A dire il vero potrebbero essere già quattordici, se non quindici o sedici i giocatori giusti per Amorim, ma Gabbia, Chukwueze e Saelemaekers sono infortunati e ne avranno ancora per alcuni mesi, mentre il giovane Diawara ha cominciato da poco - fra Udine e derby a fine ottobre - a entrare nelle rotazioni dell’allenatore, dimostrando un’ottima personalità e buone doti, ma anche delle incertezze - vedi Atene giovedì -, compatibili con la sua età e l’esperienze in certi palcoscenici. Tolti questi giocatori, la rosa rossonera è poi spaccata in due. Ci sono i “titolarissimi” e quei giocatori che quando Amorim ha chiamato in causa, per una ragione o l’altra, hanno deluso. Calciatori che evidentemente o non convincono del tutto il tecnico o non si stanno dimostrando all'altezza come Estupinan (nuovamente bocciato ad Atene), Loftus-Cheek (ora fermo ai box), Bartesaghi (l’allenatore lo considera più offensivo e dunque non ideale da terzino), Filippo Terracciano, i giovani Comotto e Camarda.