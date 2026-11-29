Il Monday Night come occasione per imbastire nuovi contatti di mercato. A maggior ragione alla luce del fatto che domani sera in Sardegna ci sarà anche il patron rossonero Gerry Cardinale , ormai sempre più attivo e presente al fianco della squadra. Motivo per cui a margine della gara di campionato potrebbero essere riavviati i dialoghi per il giovane goleador Paul Mendy, che il Diavolo segue da settimane dopo le numerose relazioni positive degli scout milanisti. Un talento entrato con forza nei radar del club di via Aldo Rossi in prospettiva futura, visto che l’idea iniziale dei rossoneri prevede di provare a strappare subito una sorta di diritto di prelazione in vista della sessione estiva di calciomercato .

Camarda in Erasmus

Il centravanti del Cagliari rappresenta, infatti, uno dei giovani più interessanti emersi nel panorama della Serie A. Ecco perché il Milan vorrebbe giocare d’anticipo per provare ad anticipare la concorrenza delle altre big come Inter (il ds Dario Baccin l’ha visionato dal vivo nella gara di Monza) e Roma (c’era uno osservatore a studiarlo in occasione del match contro il Bologna), che hanno messo gli occhi addosso al nazionale senegalese. Attenzione poi a una carta che la società rossonera potrebbe giocare nella corsa a Mendy: non è un mistero, infatti, che in Sardegna sia molto apprezzato il giovane talento milanista Francesco Camarda, desideroso di avere più spazio e quindi pronto a lasciare Milanello a gennaio per andare a giocare con continuità altrove. Naturalmente in prestito visto che il Diavolo continua a credere tanto nell’attaccante di Affori. Tanto da averlo blindato la scorsa estate col prolungamento fino al 2031.