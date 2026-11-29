Quando si parla di Diego Moreira con Gerry Cardinale, il patron rossonero ha una sola espressione che si ripete ciclicamente sull’argomento: «My boy». Sì, il “suo ragazzo” perché quella trattativa con lo Strasburgo è andata dritta per dritta tra proprietari dei club e oggi, alla luce del rendimento del belga, si può dire senza timori di smentita, che i cinquanta milioni investiti di parte fissa per portarlo a Milanello sono un investimento che sta rendendo a livello tecnico.