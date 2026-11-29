Moreira "my boy", Leao dimenticato e Hutchinson sgomita: il Milan si gode i suoi gioielli
Quando si parla di Diego Moreira con Gerry Cardinale, il patron rossonero ha una sola espressione che si ripete ciclicamente sull’argomento: «My boy». Sì, il “suo ragazzo” perché quella trattativa con lo Strasburgo è andata dritta per dritta tra proprietari dei club e oggi, alla luce del rendimento del belga, si può dire senza timori di smentita, che i cinquanta milioni investiti di parte fissa per portarlo a Milanello sono un investimento che sta rendendo a livello tecnico.
In più ci sono i bonus e partendo da quello per le prestazioni, in caso Moreira, in qualunque stagione della sua avventura al Milan, mettesse a referto 10 fra assist e gol ecco che i rossoneri dovranno riconoscere allo Strasburgo un bonus di 2.051.282 euro, che però potrà scattare solamente una volta per tutta la permanenza del belga a Milano. Al momento il conto è di nove partecipazioni, con cinque gol e quattro assist e, di conseguenza, alla prossima partecipazione attiva ecco che scatterà questo bonus.
Poi ne scatterà un altro quando raggiungerà le quindici presenze da titolare con almeno 45 minuti giocati, per un ammontare di 1.025 milioni. Inoltre, questo bonus può scattare per tutta la durata del contratto di Moreira, ma sarà riconosciuto allo Strasburgo solamente due volte per un esborso massimo da parte del Milan pari a 5.128.205 euro.
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