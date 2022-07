Monza, il sogno di Pier Silvio: "Icardi con noi che segna all'Inter"

MONZA - "Ho festeggiato più per la promozione del Monza che per lo Scudetto del Milan", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, "diviso" come il padre tra le due fedi calcistiche: "La passione e la sofferenza di mio padre e Galliani è contagiosa, emoziona". Una parte di cuore, afferma Pier Silvio, "dice Milan, nell'altra c'è mio padre e il suo entusiasmo e quello di Galliani. Credo proprio che non mi perderò Sampdoria-Monza. Icardi? Da tifoso del Monza sarebbe una grandissima opportunità". Un sogno di mercato che ne porta con sé un altro, stavolta sul campo: "Sarebbe bellissimo", per Pier Silvio, un gol di Icardi, con la maglia del Monza, contro l'Inter.