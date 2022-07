Icardi, il Monza prova il colpo: Galliani chiama Wanda Nara!

MILANO- Il Monza sogna in grande. E Galliani vuole dimostrarlo mettendo nel mirino Mauro Icardi. Nonostante le parole di nostalgia verso San Siro, però, l’intenzione del calciatore è quella di restare al Psg, dove ha ancora due anni di contratto, per provare a lottare per un posto in squadra. Una volontà che non verrà scalfita nemmeno dai possibili arrivi nella capitale francese di altri attaccanti, vedi Scamacca, tanto che Icardi e Wanda sono rimasti piuttosto stizziti da quelle voci secondo cui la compagna agente sarebbe alla ricerca di una squadra per il futuro prossimo del calciatore. Niente Italia quindi, almeno per ora. A meno che non venisse letteralmente cacciato da Campos. Ma pensare che un investimento così oneroso e importante rischi di essere gettato nell’umido, sembra francamente poco plausibile e soprattutto poco conveniente anche per le casse dorate del club di Nasser Al-Khelaifi.