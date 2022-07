Monza, oggi la prima a Bellinzona. Ma il mercato scoppiettante di Galliani non si ferma più

TORINO - Sotto gli occhi di Galliani calano i veli sul Monza , oggi al debutto stagionale in Svizzera a Bellinzona in amichevole contro la squadra locale, neopromossa nella B elvetica ( ore 18 , diretta su Sportitalia). C’è molta attesa per la squadra di Stroppa , non solo fra la tifoseria che si prepara alla prima stagione di Serie A in 110 anni di storia. Tanti aspettano i brianzoli perché i colpi di Berlusconi e Galliani stanno movimentando il mercato, senza di loro le trattative della A sarebbero molto più piatte. Il tecnico proverà quasi tutti, ma soprattutto potrà avere le prime indicazioni sui nuovi arrivati. In porta c’è la situazione più delicata: è arrivato Cragno , che sa bene cos’è la A, ma ufficialmente parte alla pari con Di Gregorio , debuttante nella massima categoria ma uno delle colonne della promozione, molto amato dalla piazza a sentire le parole del suo agente, deluso dal fatto che non venga considerato la prima scelta. Potrebbe anche chiedere la cessione (la Ternana in B farebbe carte false per averlo, però lui vuole la A) se non accetterà lo schema societario dei due titolari in porta.

Le opzioni di Stroppa

In difesa c’è curiosità per il debutto dell’esperto Ranocchia e del giovane Carboni, ci si chiede che contributo potranno dare: il primo non era titolare all’Inter da parecchio, mentre il secondo, nonostante l’età verde, era una certezza al Cagliari. In mezzo mancherà Sensi, reduce da un’annata costellata dai soliti infortuni: al Monza svolge un programma personalizzato per averlo al meglio fra un mese, quando i lombardi debutteranno in A in casa contro il Toro. Almeno qualche minuto dovrebbe disputarlo l’ultimo acquisto, il terzino destro e figlio d’arte Birindelli, prelevato dal Pisa e che potrebbe essere la sorpresa più interessante, anche in rapporto a quanto poco è costato (1.5 milioni di clausola rescissoria). Ma soprattutto l’emozione sarà tutta per Pessina, finora il colpo più importante, il ragazzo nato e cresciuto a Monza, tornato a casa dopo essere diventato campione d’Europa con l’Italia nel 2021: l’Atalanta lo ha ceduto in prestito oneroso con obbligo di riscatto fra un anno, se il Monza manterrà la categoria, per un'operazione complessiva da 15 milioni. Pessina oggi porterà la fascia da capitano e c’è curiosità sulla posizione in cui lo farà giostrare Stroppa. Il timoniere della promozione adotta un 3-5-2 atipico, tatticamente interessante, dove di fatto esiste un solo vero attaccante di ruolo e almeno 4 giocatori, fra mezzali, seconda punta e almeno uno dei quinti di centrocampo, che in realtà sono degli attaccanti camuffati, una squadra che senza perdere equilibrio sa proporsi con un certo peso in avanti. Curiosità: per il Bellinzona lavora l’agente Pablo Bentancur, che assisterà alla partita assieme a Galliani. Può essere l’occasione per tornare a parlare di colpi futuri, nella sua scuderia c’è anche Nandez, da tempo nel mirino del Monza ma che per lasciare Cagliari aspetterebbe piazze più titolate. Intanto la prossima settimana si aggregherà l’ultimo colpo, il difensore brasiliano Marlon, in prestito dallo Shakhtar Donetsk.