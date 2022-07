Monza, esordio per Cragno e Pessina ma col Bellinzona è 0-0

BELLINZONA - Nessuna rete nella prima amichevole del Monza, sceso in campo in casa del Bellinzona, neo promosso in Challenge League (seconda divisione svizzera) e più avanti nella preparazione, visto che per la squadra svizzera l'esordio è previsto tra una settimana. Mercoledì prossimo (ore 17.30) il prossimo test contro il Lugano II. Il tecnico Stroppa nel primo tempo ha schierato così la squadra: Di Gregorio, Marrone, Ranocchia, Caldirola, Sampirisi, Pessina, Barberis, Valoti, Ciurria, Gytkjaer. Nella ripresa questa la formazione del Monza: Cragno, Antov, Paletta, Carboni, Donati, Colpani, Scozzarella, Machin, Bettella (dal 68' Birindelli), Mota Carvalho, Mancuso. Esordio, quindi, Per Cragno, Ranocchia, Carboni, Pessina e Birindelli. In una gara caratterizzata da temperature elevate, il Monza è andato vicino al vantaggio nella prima frazione di gioco, con Ciurria su una deviazione su cross di D'Alessandro. Nella ripresa il Monza è pericoloso con Machin, mentre il Bellinzona ha sfiorato la marcatura con una conclusione di Ribeiro che ha centrato il palo di Cragno.