Monza, tris di Colpani nel 4-0 al Lugano II in amichevole

MONZA - Poker del Monza nel test dispitato al Centro Sportivo di Monzello contro il Lugano II, secondo test amichevole per i brianzoli dopo il pareggio a reti bianche contro il Bellinzona di tre giorni fa. Il Monza si schiera dall'inizio con il consueto 3-5-2. In porta il nuovo arrivato Cragno , in difesa Marrone e Carboni (prelevato dal Cagliari ) ai lati di Ranocchia (arrivato da svincolato dall' Inter ). Sugli esterni il nuovo rinforzo dal Pisa , Birindelli , e D'Alessandro . In regia Barberis con ai lati Ciurria e Machin . Davanti Vignato a supporto di Gytkjaer .

Primo tempo: Monza avanti con Birindelli

La gara inizia subito con ritmi elevati e con azioni offensive da entrambe le parti. Al 18' vicino al vantaggio il Lugano II con il colpo di testa di Maccoppi che si stampa sulla sul legno. Al 31' però ecco il gol del Monza del nuovo acquisto Birindelli, bravo a scattare in profondità e a saltare il portiere per il vantaggio brianzolo. Il Monza mantiene il controllo della gara anche se concede sempre qualcosa in contropiede. Sul finire del primo tempo occasionissima per i brianzoli di andare in doppio vantaggio, ma prima Machin e poi Ciurria non riescono ad insaccare il pallone in rete.

Nella ripresa si scatena Colpani

Il secondo tempo si apre con il raddoppio del Monza con il gol dal limite dell'area di Colpani (51'). Al 66' arriva la doppietta del centrocampista biancorosso con un perfetto inserimento in area avversaria. Indemoniato Colpani che cala il tris al 79' per il 4-0 del Monza. Si chiude con questo punteggio la seconda amichevole per il Monza di Stroppa.