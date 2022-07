Monza, poker al Renate: doppietta di Gytkjaer

MONZA - Al centro Sportivo di Monzello altro test (a porte chiuse) per il Monza di Giovanni Stroppa contro una formazione di Serie C. Di fronte il Renate di Andrea Dossena e dell'ex di turno Anghileri in un piccolo derby estivo. Sin dai primi minuti di gioco il Monza si propone in avanti con una certa regolarità. Molto attivo Sensi con la sensazione che il centrocampista, appena arrivato dall'Inter, possa inventare una giocata in qualunque momento. Ci prova Colpani al 15' ma il suo tiro è alto. Dalle parti di Cragno non arrivano particolari pericoli. Al 22' ci prova Rossetti, approfittando di uno svarione difensivo dei brianzoli sugli sviluppi di un corner: primo brivido per gli uomini di Stroppa. Intorno alla mezz'ora destro di Sensi che finisce largo di poco. Al 33' vantaggio Monza: assist di Ciurria per Colpani che, in zona dischetto, trasforma in rete. I brianzoli chiudono avanti il primo tempo. Alla ripresa raddoppio brianzolo (52') con la rete di Gytkjaer su assist di Valoti. Dieci minuti dopo (62') tris Monza con lo sfortunato autogol di Ferrini: maldestra la sua scivolata su cross di Ciurria. I biancorossi continuano a gestire il match con un buon palleggio, proponendosi sempre in avanti. Dentro forze fresche per il Monza: Paletta, Caldirola, D'Alessandro, Molina, Siatounis, Vignato e Sorrentino (esordio tra i pali per il classe 2002). C'è spazio anche per il debutto del nuovo acquisto Filippo Ranocchia. All'84' arriva la doppietta di Gytkjaer: l'attaccante vichingo impatta splendidamente il traversone dalla destra di Molina. Si chiude così con il terzo poker consecutivo (4-0) il quarto test estivo del Monza dopo quelli contro Piacenza e Lugano II (0-0 la prima amichevole con il Bellinzona).