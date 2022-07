Dall'1-2 al 3-2, il Monza ribalta il Sangiuliano City: doppietta Antov

MONZELLO - All'indomani del test contro il Novara concluso con un pokerissimo (5-0), il Monza di Giovanni Stroppa ha vinto di rimonta contro il Sangiuliano City, squadra neopromossa in Serie C, nell'ultima amichevole pre-campionato prima dell'impegno in Coppa Italia contro il Frosinone in programma il 7 agosto. In campo spazio a Cragno tra i pali, con Antov, Ranocchia e Carboni in difesa. Machin in cabina di regia con Colpani e Molina mezzali, sulle fasce Birindelli e Carlo Augusto. In attacco Vignato accompagna Dany Mota.