Monza, Stroppa: "Abbiamo fatto troppo poco contro il Napoli"

NAPOLI - Il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con il Napoli: "Sia troppo Napoli, sia troppe sbavature. Abbiamo trovato un Napoli straordinario, ma abbiamo anche commesso degli errori sui gol. Così come negli ultimi metri. Abbiamo fatto poco per portare punti a casa - ha dichiarato - Siamo arrivati diverse volte al limite dell'area, ma in modo troppo timido. Per uscire da Napoli con un risultato differente dovevamo fare di più. Alla squadra cosa dirò? Dovevamo vincere più duelli. Nell'uno contro uno siamo stati leggeri e dovevamo far meglio sul piano del carattere. Ranocchia? A quel che mi ha detto è grave, faremo domani accertamenti. Stasera era difficile, pur considerando quanto ho detto. Abbiamo fatto una buona prestazione col Torino, ripartiamo da lì".