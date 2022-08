MONZA - Delusione e rabbia per il Monza dopo la sconfitta casalinga subita contro l'Udinese. Per il club brianzolo è il terzo ko nelle prime tre gare di Serie A. Nel post-gara il presidente del Monza, Silvio Berlusconi, ha tuonato contro l'arbitraggio della gara: "Gli avversari erano in 12, c'era anche l'arbitro con loro. Un arbitraggio scandaloso. Come si chiama l'arbitro, Di Bello? Ecco, dovrebbe chiamarsi Di Brutto".