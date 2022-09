Monza, i convocati per l'Atalanta: prima volta per Izzo, out Carboni

MONZA - In vista della gara in programma domani contro l'Atalanta per la quinta giornata di Serie A, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha diramato la lista dei convocati. Prima chiamata per l'ultimo arrivato, Armando Izzo. Recupera Pablo Marì, Carboni non disponibile per una contrattura. Ecco la lista completa: