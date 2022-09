Monza, Stroppa vacilla. Spunta la pista Ranieri

MONZA - Le smentite da parte della società continuano ad arrivare, ma è chiaro che la posizione di Giovanni Stroppa sulla panchina del Monza non possa non essere quantomeno oggetto di valutazione. Cinque sconfitte di fila nelle prime cinque giornate non possono passare inosservate, anche al netto delle attenuanti di una rosa praticamente rivoluzionata e di un calendario che ha visto il Monza affrontare 5 delle prime 6 in classifica. In casa Monza ci si era prefissati come obiettivo arrivare alla sosta per le nazionali e trarre un primo bilancio nel momento più indicato per un'eventuale cambio in panchina. Orientamento che però sembra cambiare: nella prossima giornata l'avversario si chiama Lecce e si tratta quindi a tutti gli effetti di uno scontro diretto da non sbagliare. E un ko al Via del Mare potrebbe quindi costare la panchina a Stroppa. La società dal canto suo avrebbe già individuato in Claudio Ranieri il sostituto, anzi, l'ex Leicester sarebbe anche stato contattato, sia pur in maniera informale.