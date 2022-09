Monza, Palladino: "Petagna rientra dopo la sosta, Vignato mi piace tanto"

MONZA - Alla vigilia della sfida contro la Juventus all'U-Power Stadium, il nuovo tecnico del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. Queste le sue parole: "Ho quasi preso la residenza a Monzello, 10/12 ore al giorno credo possano bastare. Abbiamo lavorato tanto sull'aspetto tattivo e sul sistema di gioco. Sono soddisfatto di quanto fatto in settimana. In gara voglio intensità e coraggio e l'atteggiamento non deve mai mancare. Affrontiamo una squadra molto forte come la Juventus. Loro hanno nel proprio DNA la capacità di tirare fuori il massimo soprattutto nei momenti difficili e verranno qui per fare una grande partita. Il Monza ha giocatori forti e con questi hai la possibilità di provare soluzioni diverse. Possiamo giocare a 3 dietro ma anche a 4. Sappiamo che lo stadio è quasi tutto pieno, abbiamo bisogno dei nostri tifosi e della loro passione. Ci daranno grinta e coraggio". Palladino si sente pronto al debutto sulla panchina del Monza: "Non mi sono mai emozionato agli esordi o in partita. Questione di carattere, a me piacciono le cose difficili. Questa è una storia inaspettata, non semplice ma meravigliosa, per me è un sogno, non vedo l'ora di andare in campo domani". Sull'infortunio di Petagna: "Ha avuto in fastidio muscolare, dobbiamo capire l'entità. Ci dispiace tantissimo, tornerà più forte di prima. Dany Mota? Può giocare al suo posto, ma proviamo diverse soluzioni. Ha qualità e può giocare in diverse soluzioni. A centrocampo abbiamo pure diverse opzioni, manca chi fa legna. Tutti i centrocampisti si sono resi disponibili. Con Petagna rientra anche D'Alessandro dopo la sosta". Per concludere, una considerazione su Vignato: "Lui mi piace tanto, l'ho seguito e mi entusiasma. Gli ho parlato, è giovane ma può dare tanto e deve tornare dalla Nazionale con il sorriso con cui è arrivato. Un grosso in bocca al lupo ai miei ex ragazzi della Primaversa, ho portato già due ragazzi ad allenarsi con noi. Sono il nostro futuro, del Monza e del calcio. Abbiamo un grande settore giovanile".