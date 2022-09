Berlusconi esulta: "Sul Monza si è finalmente visto l'effetto Cav"

E' un Silvio Berlusconi raggiante quello che commenta lo storico successo del Monza, il primo in Serie A, contro una big del calcio italiano come la Juventus. Il leader di Forza Italia, intervenuto durante la trasmissione 'Mattino Cinque', ammette che il Monza "dopo la campagna acquisti, avesse buone potenzialità e sono venute fuori". Secondo Berlusconi, il difficile inizio di campionato del Monza era figlio di alcune criticità: "Finora eravamo stati penalizzati da diversi fattori: da un calendario di inizio stagione difficilissimo, poi abbiamo avuto molti infortuni, la naturale inesperienza, un po' di emozione e ingenuità hanno portato la squadra ad esprimere un gioco che non ci piaceva", afferma il numero uno del club brianzolo che poi sottolinea: "Ora stiamo superando tutto questo".