Monza, ufficiale la risoluzione consensuale con Andrea Ranocchia

MONZA - Con una nota sui propri canali societari, il Monza ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con Andrea Ranocchia . L'ex Inter infortunatosi a Napoli, frattura composta del perone destro e distorsione alla caviglia destra, ha deciso di dire anticipatamente addio alla sua avventura in biancorosso.

La nota del Monza

"AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro".