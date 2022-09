MONZA - Il Monza di Palladino supera 9-0 il Ciliverghe nel test amichevole disputato a Monzello a porte chiuse. Nel primo tempo apre le marcature Pablo Marí e poi Gytkjaer segna una tripletta. Nella ripresa Dany Mota realizza il quinto gol, prima che Ferrarini, al debutto in biancorosso, vada subito in rete per il 6-0. Barberis, Caprari e Colpani vanno a segno nel finale per il definitivo 9-0, a una settimana dal ritorno in campo in Serie A, nella trasferta in casa della Sampdoria.