Monza, Ciurria decisivo con la Juve: Palladino punta sul fante di lusso

MONZA - Il soprannome ai tempi del suo esordio in B a 18 anni con lo Spezia. Patrick Ciurria il Fante di strada ne ha fatta per arrivare in Serie A. L'attaccante classe '95 del Monza è considerato un vero e proprio jolly, di lusso potremmo dire. Sì perchè il numero 84 biancorosso può giostrare in diverse posizioni nella metà campo avversaria: ala, mezzala, seconda punta, trequartista, prima punta. Insomma, dove lo metti lo metti saprà fare sempre il suo con ampia licenza di offendere. Contro la Juventus all'U-Power Stadium che è valsa la prima vittoria in Serie A del Monza, Ciurria è stato il migliore in campo con l'assist fornito al vichingo Gytkjaer per il gol-partita. Felice l'intuizione del neo tecnico brianzolo, Raffaele Palladino, che ha spostato Ciurria largo a destra, soprendendo (favorevolmente) un pò tutti. Chissà che proprio questa ottima prestazione contro i bianconeri di Allegri possa essere il trampolino di lancio per il futuro. Solo continuando così, magari sempre occupando la posizione di esterno largo a destra, Ciurria potrebbe meritarsi una convocazione in Nazionale dal ct Mancini.