Fantacalcio Monza, Palladino furioso su Rovella e arbitro

EMPOLI - Al Castellani il Monza interrompe la sua striscia di tre vittorie consecutive. L'Empoli vince 1-0 grazie alla rete di Haas. Al termine della sfida ha parlato così il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, visibilmente rammaricato per l'espulsione di Rovella avvenuta nel finale: "Ottima gara, siamo stati bravi e coraggiosi. Purtroppo dovevamo essere precisi, abbiamo perso mezzo duello e ci hanno puniti. Ma il nostro comportamento mi è piaciuto. Ci è mancata un pizzico di scintilla, ma i ragazzi hanno dato tutto. L'arbitro? Non mi piace parlare di queste cose, gli errori fanno parte del gioco. Non voglio trovare alibi". Sui cambi: "Ho preferito mettere nuovi laterali per fare gli uno contro uno. Mota era una possibilità ma ho scelto D'Alessandro che ha comunque fatto molto bene". Sul recupero di Petagna: "Andrea è tornato solo questa settimana con noi, era a disposizione e poteva essere una soluzione in corsa. Gli manca il ritmo, per questo dobbiamo recuperarlo poco a poco perchè per noi è un giocatore importante". Per concludere, su Rovella: "Non ho parlato con lui ma ho visto l'episodio. Mi è dispiaciuto perdere i giocatori così. Lui è caduto in una provocazion e ci tocca perderlo. Gli servirà da lezione per non ricaderci ancora".