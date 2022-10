Monza, Caprari spavaldo: la frase sul Milan che sorprende

TORINO - Nonostante la recente sconfitta al Castellani contro l' Empoli, la cura Palladino ha fatto più che bene al Monza di Galliani e Berlusconi . Dall'arrivo dell'ex tecnico della Primavera i brianzoli hanno ottenuto ben tre vittorie di fila (la prima, storica, contro la Juventus in casa), dopo cinque sconfitte consecutive e un pareggio nelle prime sei di campionato. Tutti, da Sensi a Pessina , da Carlos Augusto fino a Caprari sembrano essersi rivitalizzati. E proprio l'ex Verona si sente già carico e pronto in vista del prossimo match...contro il Milan campione d'Italia.

"Possiamo vincere con chiunque, con questo atteggiamento ne perderemo poche"

"Con il nuovo mister abbiamo cambiato registro. Con l'Empoli è stata una sconfitta immeritata, abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo riusciti a far gol. Penso che questo ko ci possa fare bene, l’atteggiamento e la voglia di vincere erano quelle giuste. Con questo atteggiamento perderemo poche partite. Il Milan? Ha grosse individualità, sono fortissimi ma in questi anni ho imparato che si può vincere con chiunque. L’abbiamo fatto con la Juventus, ce la giochiamo a viso aperto. Non dobbiamo avere paura, poi se saranno più bravi sarà merito loro. Il gol a San Siro l'anno scorso? E’ stato bello segnare in quello stadio, davanti a tanta gente. Speriamo di ripeterci, serve una grossa partita da parte della squadra”.

Palladino: "La Coppa Italia per arrivare col Milan nel migliore dei modi"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha presentato il match ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Mi aspetto una partita vera e intesa. Giochiamo contro una squadra molto forte, temibile, in salute e allenata molto bene. Mi aspetto da tutti massimo impegno. E' l'occasione per vedere tutti e cercare di fare un'ottima partita. L'Udinese? Rivelazione della Serie A, squadra molto organizzata, allenata molto bene da mister Sottil. Lavorano bene sui calci piazzati. Il Milan? Contro l'Udinese in Coppa avremo l'occasione per mettere minuti nelle gambe per arrivare poi alla partita di San Siro col Milan nel migliore dei modi".