Fantacalcio Monza, Palladino su Ranocchia: "Con lui in campo..."

MILANO - "Abbiamo schierato Mota Carvalho per non dare punti di riferimento e attaccare lo spazio alle spalle delle loro difesa. Ho tre attaccanti importanti, Mota ha fatto bene, tutti hanno interpretato bene la gara e siamo soddisfatti per la prestazione". Lo ha dichiarato il tencico del Monza, Raffaele Palladino, dopo la gara con il Milan: "Mi dispiace per i gol, episodi sciocchi che avremmo dovuto evitare e ci hanno condannati. Potevamo evitare soprattutto il primo e il quarto. Potevamo riaprirla sul 3-1: i ragazzi hanno dato tutto e queste partite ci fanno crescere". Con l'ingresso di Ranocchia il Monza ha acquistato verticalità: "Sì, siamo stati più ordinati, ha fatto un'ottima partita, inizialmente avevo preferito dare spazio a Barberis visto che Ranocchia aveva già giocato in Coppa. Nell'ultimo passaggio potevamo far meglio, ma il Milan è forte e paghi se fai un mezzo errore. Di questa squadra mi piacciono molte cose, stanno crescendo e trovano l'equilibrio giusto, il percorso è ancora lungo, ma queste risposte sono un grande punto di partenza. Galliani? C'è amicizia e stima, ringrazierò sempre lui e Berlusconi per l'opportunità, qualche anno fa allenavo i bambini, oggi ero contro il Milan a San Siro. Galliani ha vinto tutto, può dare consigli giusti. Sognava da tre anni questa partita, era emozionato, volevo regalare un risultato, ma sono contento per la prestazione".