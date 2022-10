MONZA - Buone notizie per Raffaele Palladino che per la gara contro il Bologna, ritroverà il centrocampista Nicolò Rovella. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha infatti accolto il ricorso del club brianzolo circa la squalifica di due giornate inflitte all'ex Genoa, dopo il cartellino rosso preso nella gara di Empoli. Squalifica quindi ridotta a una sola giornata, tra l'altro già scontata contro il Milan, e per questo motivo Rovella potrà scendere in campo lunedì sera.