Monza, Pablo Marì shock: accoltellato da uno squilibrato in un centro commerciale

MONZA - Pablo Marì accoltellato in un centro commerciale. Un uomo di 46 anni, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour all'interno del "Milanofiori" di Assago, in provincia di Milano, ha accoltellato cinque avventori, ferendone gravemente almeno due. I carabinieri di Corsico confermano che fra le persone aggredite c'era il difensore spagnolo del Monza. L'aggressore è stato poi bloccato da alcuni clienti e consegnato ai carabinieri che erano subito intervenuti. Al momento, fanno sapere gli inquirenti, si esclude una matrice fondamentalista e la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell'autorità giudiziaria. L'atleta, secondo quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.