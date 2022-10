Pablo Marì lascia l'ospedale: la nota del Monza

MONZA - Buone notizie in casa Monza: Pablo Marí, annuncia il club lombardo attraverso il proprio sito web "è stato dimesso stamane dall’ospedale", il difensore spagnolo, in prestito dall'Arsenal, il 27 ottobre scorso è stato vittima di un accoltellamento in un centro commerciale di Assago (episodio costato la vita a una persona) e in seguito è stato operato ai muscoli della schiena all'ospedale Niguarda. Ora, come si apprende dalla nota del Monza, il giocatore ha finalmente "fatto rientro a casa e inizia ora un periodo di assoluto riposo". "AC Monza ringrazia sentitamente il professor Osvaldo Chiara e tutti i professionisti del Trauma Center dell'Ospedale Niguarda di Milano. Pablo, ti aspettiamo!", conclude il comunicato del club.