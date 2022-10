Monza, Palladino: "Pablo Marì miracolato". Novità su Izzo

MONZA - "La squadra ha reagito bene, soprattutto dopo che abbiamo saputo che era fuori pericolo": così il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha commentato quanto successo ad Assago con l'accoltellamento di Pablo Marì. Palladino ha spiegato che "inevitabilmente è stata una settimana molto particolare, emotivamente pesante" e dopo l'accoltellamento "all'inizio c'era incertezza sulle condizioni del ragazzo" e per questo c'è stata la richiesta di rinvio della gara, poi non concessa dalla Lega. "Dico che è stata una settimana allo stesso tempo molto brutta e molto bella, perché abbiamo preso coscienza di quel che sarebbe potuto accadere a Pablo e che per un miracolo non è successo", ha aggiunto il tecnico del Monza. Palladino poi espresso le condoglianze alla famiglia della vittima del raptus omicida di Assago. E poi si focalizza sulle scelte: "Sono super concentrato su queste quattro gare anche se non mi credete, non penso al mercato. Dispiace perdere due difensori importanti come Marì e Ranocchia, ma io sono qui per trovare soluzioni diverse. Izzo sta meglio, ma prima di scelte definitive attendo la rifinitura. In dofesa ho tanti giocatori e alternative, chi è sceso in campo ha sempre fatto bene".