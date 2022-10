Fantacalcio Monza, Palladino sull'errore di Rovella

MONZA - Terzo stop di fila in campionato per il Monza che viene superato in casa dal Bologna per (2-1). Raffaele Palladino ha commentato così il risultato della sua squadra, ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo preso gol su errori individuali, di quelli che pesano. Mi dispiace perché soprattutto il primo è un errore di lettura ed il ragazzo lo sa già, era un errore che può succedere ma che era evitabile. E' arrivato nel nostro momento migliore ed è un peccato, poi anche il secondo è stato un errore di non copertura, ci siamo trovati aperti. Mi dispiace perché al di là di questi episodi il Bologna è stato bravo nel primo tempo a fermarci anche perché non siamo stati al massimo a livello di gioco. Poi gli episodi del secondo tempo ci hanno condannato, ma fa tutto parte di un percorso di crescita. Rovella perchè era in quella posizione sul primo gol del Bologna? E' un errore di lettura: Rovella ha seguito benissimo il centrocampista, c'era sull'uomo. Poi ha provato a prenderla di testa e l'errore è stato lì. La squadra però ha fatto un'ottima partita. Ora lavoreremo sugli episodi. Petagna troppo solo nel primo tempo? Nel primo tempo potevamo giocare meglio tecnicamente aiutando di più gli attaccanti e i trequartisti, ma ci sono stati errori tecnici. Il Bologna gioca bene e fa dell'intensità la sua arma, se perdi palla subito diventa difficile andare a riconquistarla. La chiave della partita è lì. Io sto insistendo molto sulla fase offensiva perché dobbiamo e possiamo migliorare, a noi piace giocare a calcio e dobbiamo solo insistere. Mi preoccuperei se non creassimo nulla, invece ci proviamo sempre. Prima o poi troveremo la sintonia giusta e faremo più gol".