Fantacalcio Monza, Palladino incorona Vignato: "Ha talento e futuro"

MONZA - Vigilia di Monza-Verona , due squadre a secco di risultati da molto tempo. Questo il commento del tecncico dei brianzoli Raffaele Palladino : "Contro il Verona è una partita di spessore, dobbiamo mettere dentro qualcosa in più rispetto a quanto fatto con il Bologna. Servirà intensità e vincere i duelli, perchè non sarà semplice. Mi aspetto molto da tutti. Il modulo? Possiamo variare, a partita in corsa si può anche modificare qualcosa. Arriviamo da tre sconfitte, ma cerco di essere equilibrato. Non possiamo passare dall'essere bravi all'essere scarsi, oppure dal non avere problemi ad averne troppi. Siamo una neopromossa, dobbiamo pensare gara dopo gara. Contro il Verona è una gara molto importante"

Palladino: "Vignato ha futuro e talento, avrà il suo spazio. Mota Carvalho può fare la prima punta ma anche il trequartista"

"Per Vignato ho un debole, ha futuro e talento. Mi rivedo nelle sue qualità rispetto a quando io ero calciatore. Stiamo lavorando molto su di lui anche dal punto di vista fisico. Mi auguro di farlo giocare, non vedo l'ora di potergli dare spazio e lo troverà, ne sono certo. Mota Carvalho? Può fare la prima punta così come il trequartista, perchè ha strappo e gamba oltre a qualità. Quota salvezza? Negli ultimi anni si è abbassata molto, ad oggi non riesco a capire quella che potrà essere quest'anno. Anche perchè è un campionato anonimo, spezzato in due".

Palladino: "Non vedo l'ora di affrontare il mio amico Bocchetti. Abbiamo giocato insieme nel Genoa"

"Con Bocchetti siamo amici da tantissimi anni, abbiamo giocato con il Genoa. E' un allenatore che ha coraggio, si vedono i suoi principi di gioco. Conosce molto bene i suoi calciatori perchè nella passata stagione era il vice di Tudor. Non vedo l'ora di affrontarlo domani. Il mercato? In qualche reparto ci sono delle lacune. Ma in questo momento devo pensare al presente".