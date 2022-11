Fantacalcio Monza- Salernitana, Palladino: "Carlos Augusto è da Champions"

MONZA - Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha analizzato ai microfoni di Dazn il rotondo e meritato successo sulla Salernitana: “Ho iniziato da poco ad allenare, sono inesperto ma non ho avuto paura. Ho cercato di dare una mentalità alla squadra e oggi sono stati tutti davvero bravi. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff a cui chiedo davvero tanto in settimana. Così anche la società che ci supporta in tutto. Ora dobbiamo essere bravi, andremo in vacanza ed è quasi un peccato fermarci. Mercato? Non mi piace parlare troppo di mercato. Ho la fortuna di avere attaccanti bravi e duttili. Mota in campo aperto è devastante. Pensavo potesse avere qualche difficoltà a fare la prima punta e invece sta crescendo partita dopo partita. Petagna è una classifica prima punta che può venire sotto a legare il gioco con i due trequartisti. Devo valorizzare i miei attaccanti e quando sarà tempo di mercato vedremo. Qui si è creata una bella magia, quando vai a toccare le cose magari rischi di fare danni. Questi ragazzi danno tutto e meritano queste soddisfazioni".