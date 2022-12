Fantacalcio Monza, l'ex Torino Brekalo a un passo

MONZA - Con il cambio dirigenziale e l'arrivo del nuovo direttore sportivo Michele Franco, il Monza si lancia sul mercato in entrata per dare all'allenatore Palladino nuovi elementi in vista della ripresa del campionato. Proprio il nuovo ds ha spinto sull'acceleratore per riportare in Italia l'ex Torino Josip Brekalo, che è in uscita dai tedeschi del Wolfsburg. E, stando ai rumors di mercato che circolano anche in Germania, il Monza si sarebbe guadagnato la pole position sul croato. In uscita, invece, non dovrebbe partire Filippo Ranocchia: nonostante le numerose richieste che piovono sul centrocampista, quest'ultimo resterà agli ordini di Palladino fino alla naturale scadenza del prestito dalla Juventus, al termine della stagione in corso.