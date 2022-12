Il Monza sbanca Lione: 2-1 e si rivede in campo Pablo Mari

LIONE - Il Monza fa già sul serio e si aggiudica l'amichevole di lusso in casa del Lione, superandolo per (2-1) grazie alle reti di Dany Mota e Caprari. Brianzoli con la testa verso il campionato e autori di un'ottima prestazione al cospetto di una squadra importante come quella francese. Nel finale c’è spazio pure per il ritorno in campo di Pablo Marì, al rientro dopo due mesi di assenza a causa dell’accoltellamento dello scorso ottobre e con i transalpini che accorciano con Lukeba. E' però troppo tardi: gli applausi vanno tutti alla squadra di Raffaele Palladino.