Diretta Cremonese-Monza ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CREMONA - Tutto pronto per il derby lombardo di scena allo Zini alle ore 15 valevole per la 18ª giornata di Serie A . I padroni di casa devono assolutamente vincere per tenersi agganciati alla possibilità di salvarsi: la Cremonese è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Il Monza vuole continuare la sua striscia positiva di tre risultati utili consecutivi: Palladino è reduce da due pareggi di fila contro Fiorentina e Inter .

Cremonese-Monza: diretta tv e streaming

Cremonese-Monza, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A e in programma alle ore 15 allo stadio Zini, sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito

Le probabili formazioni di Cremonese-Monza

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Meitè, Ascacibar, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke. All. Alvini. A disp. Sarr, Saro, Hendry, Aiwu, Quagliata, Buonaiuto, Castagnetti, Milanese, Zanimacchia, Tsadjout, Ciofani, Felix. Indisponibili: Chiriches. Squalificati: Sernicola.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All. Palladino. A disp. Cragno, Sorrentino, Pablo Marì, Antov, Carboni, Machin, Valoti, Sensi, Colpani, Barberis, Bondo, D'Alessandro, Gytkjaer, S. Vignato. Indisponibili: Rovella, Donati, Mota Carvalho. Squalificati: -.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia.

Assistenti: Galetto e Vigile.

IV uomo: Colombo.

Var: Banti.

Avar: Rapuano.

