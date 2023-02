Monza-Sampdoria, Palladino: "Se sono da big? Vi dico cosa penso"

Monza, le dichiarazioni di Palladino

"Non bisogna sottovalutare la Sampdoria perchè è una squadra viva, anche se nelle ultime giornate non gli è andata molto bene. Per noi è una gara difficile, forse la più complicata. Non voglio cali di tensione, anche perchè in questo campionato le sfide sono tutte molto difficili" - ha esordito così Palladino nella conferenza alla vigilia del match. "Il segreto del Monza? "Ragionare gara dopo gara, altrimenti si rischia di rovinare quanto di buono è stato fatto. Non accetto da nessuno, tantomeno dai miei giocatori, di sottovalutare un avversario. Non vogliamo rovinare questo momento bellissimo, voglio vedere una squadra affamata, aggressiva e con la giusta mentalità. Dobbiamo giocare con la mentalità di chi lotta per salvarsi. "Per me il concetto di favorita o sfavorita non esiste. Per me il calcio è talmente equilibrato che non c'è differenza fra le squadre. Conta molto l'aspetto mentale".

Poi sul sogno Europa: "Noi dobbiamo mantenere la calma, siamo una neopromossa. Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, il nostro scudetto deve essere sempre la salvezza. Io sono concentrato su questo traguardo ed anche i miei calciatori. Una volta raggiunto il nostro scudetto proveremo ad alzare l'asticella. Se sono già da big? Non esageriamo, ancora devo crescere e imparare".