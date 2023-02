Bologna-Monza, Palladino pensa al tridente: "E torna Sensi, fondamentale"

MONZA - "Il Bologna ha principi di gioco ed è una squadra non leggibile, che ha tante soluzioni diverse sul campo". Fotografa così la sfida di domani a Bologna, Raffaele Palladino. Il tecnico del Monza non dimentica la gara dell'andata, quando gli emiliani si imposero allo U-Power Stadium: "Quella partita mancava tutta la difesa, giocammo con giocatori fuori ruolo in una settimana delicata" e il riferimento va al mancato rinvio, allora richiesto dai brianzoli per l'accoltellamento a Pablo Marì. "Ma non cerco alibi. Domani sarà una sfida piena di insidia, troviamo un avversario in salute. Con Thiago Motta ho un ottimo rapporto, abitavamo molto vicini ai tempi del Genoa e ci legano tanti ricordi. Sul campo, l'anno scorso ha ottenuto una grande salvezza. Ho grande stima nei suoi confronti, è un grandissimo allenatore".