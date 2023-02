Bologna-Monza, Palladino: "Vittoria di cuore che vale mezza salvezza"

Il Monza trova un successo fondamentale contro il Bologna in Serie A. La squadra di Palladino si è imposta in trasferta con il risultato di 1-0, raggiungendo così il nono posto in classifica ed ottenendo l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato. A risolvere il match contro la squadra di Thiago Motta ci ha pensato Donati, che dopo una grande giocata di Petagna ha depositato il pallone in rete da due passi. Al termine della gara Palladino ha elogiato l'autore del gol: "Giulio è un ragazzo che da sempre tutto in allenamento. È un grande uomo, ha aspettato la sua occasione e quando viene chiamato in causa dà il massimo come tutti gli altri".