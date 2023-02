Monza, Palladino lancia Cragno e avverte la Salernitana: "Come una finale"

MONZA - Il Monza si prepara alla sfida di Salerno con il tecnico Raffaele Palladino che avverte: "Il primo di quattro scontri diretti, che dobbiamo affrontare come una finale". Ricambia gli elogi del collega Paulo Sousa, il tecnico brianzolo che dichiara: "Quando arriva un allenatore nuovo, porta nuovi stimoli. Ho visto una squadra con un'identità nuova, che questa settimana avrà certamente lavorato su precisi principi di gioco. Sousa lo seguo da tempo, ha un un grande curriculum da allenatore, fa giocare bene le sue squadre ed è un vincente. La Salernitana davanti ha grandi individualità e diverse soluzioni, sicuramente ci metterà in difficoltà". Torna anche sulla gara contro i rossoneri di Pioli: "Da parte nostra, dopo la partita con il Milan ho parlato di rammarico per la sconfitta. E lo confermo. Siamo usciti a testa alta contro una grandissima squadra: non abbiamo la presunzione di volerle vincere tutti, ma nel primo tempo a tratti non abbiamo giocato bene".

Salernitana-Monza, Palladino lancia Cragno

Alla vigilia della sfida al Milan della scorsa settimana, il presidente Berlusconi aveva blindato il suo tecnico parlando di 6 offerte declinate, Palladino aggiunge: "Ringrazio il presidente per le sue parole, però dobbiamo parlare di calcio. Il focus è la squadra e io resto concentrato su di lei. Non mi faccio distrarre da niente e da nessuno, non contano le parole". Palladino fa rotta verso Salerno, dove ha giocato la propria miglior stagione da calciatore in termini realizzativi, nel 2005 con 15 gol: "Amo la città, ci ho lasciato un pezzo di cuore. Sono contento di tornarci". Importanti le scelte tattiche: "Alessio Cragno sarà domani in campo da titolare. Voglio dare valore al lavoro settimanale dei miei giocatori. L'ho già comunicato ai ragazzi. È giusto premiare quel che ha fatto in questo periodo e l'impegno dimostrato in allenamento ogni giorno. Ho tre portieri fantastici e mi sembra giusto dare valore a questa dedizione e alla società stessa".