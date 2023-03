Monza-Empoli, Palladino: "Izzo e Sensi grandi uomini". E sul futuro...

MONZA - Ritrova il successo il Monza e una vittoria pesante in chiave salvezza, anzi in zona Europa. La formazione brianzola passa 2-1 con l'Empoli e al termine della gara il tecnico Raffaele Palladino commenta così: "Tre punti fondamentali che danno un grande segnale al nostro campionato. Mi è piaciuto il carattere e la reazione dei ragazzi dopo la gara brutta della scorsa settimana. Abbiamo affrontato una squadra difficile, con ottime individualità, ma siamo riusciti a non farli giocare bene. Ottima la prestazione e lo spirito di una squadra che ha cuore". A decidere la sfida ci ha pensato un'incornata di Izzo, con il tecnico che lo elogia: "E' un ragazzo di grande cuore, siamo amici e lo conosco bene anche a livello umano. Si merita tutti questi complimenti, perchè al calcio italiano poteva dare anche di più. Ma per noi è fortissimo, ci alza il livello. Ho un rapporto straordinario con lui, come con tutti i ragazzi".

Palladino: "Importante fare risultato"

Palladino prosegue nell'analisi del match contro Zanetti: "Sensi ha fatto anche lui un'ottima partita in fase difensiva, si applicato. E' un giocatore che in questo momento ha bisogno di stare in campo, è stato meno lucido in fase di possesso per la pressione dell'Empoli. Ma sono tranquillo, perchè le sue qualità tecniche non si discutono e ci ha dato una grande mano". Con un mattoncino bello solido sul discorso salvezza, il Monza può sognare, ma il tecnico avverte: "Oggi era importante fare risultato e prestazione, aldilà della salvezza. Non so dove possiamo arrivare, pensiamo partita dopo partita e mi piace che la squadra ci crede e lotta sempre fino alla fine. Oggi è stato fatto, poi quando otterremo la salvezza tireremo le somme". Sul futuro conclude: "Per quanto mi riguarda ho sempre più esperienza, io qui sto benissimo e dobbiamo continuare così".