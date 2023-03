Monza, Palladino: "Con la Cremonese una finale. Cambiamo il fuorigioco"

Il Monza è reduce dall'1-1 contro l'Hellas Verona. Un match point parzialmente fallito per archiviare il discorso salvezza. Per i biancorossi si presenta subito un'altra occasione contro la Cremonese ultima in classifica. Una finale, così ha definito in conferenza stampa l'incontro con i grigiorossi Raffaele Palladino , tecnico del Monza.

Monza-Cremonese, parla Palladino

Così Palladino ha presentato il match dell'U-Power Stadium: "Dovremo metterci la giusta mentalità. Stiamo facendo un percorso importanto, abbiamo perso soltanto nelle partite con Milan e Salernitana. Con la Cremonese un match chiave per chiudere al meglio prima della sosta per le nazionali. L'importante sarà non sottovalutare l'avversario, servono fame e mentalità, qualità che comunque abbiamo sempre mostrato. Petagna e i gol annullati per fuorigioco? Non hanno convalidato due reti per questione di millimetri: la regola va rispettata, ma penso si possa allargare la linea dando un range maggiore tra difensore e attaccante. Il mio futuro? Ora devo pensare alla Cremonese, che per noi sarà una finalissima, poi ci sarà tempo di discutere con la società, non so se durante la sosta o successivamente. Ora focalizziamoci sulla squadra e sul bene del Monza".